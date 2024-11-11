Дорожные камеры Подмосковья настроили распознавать непристегнутые ремни

Свыше 800 тысяч водителей с непристегнутыми ремнями выявили в Подмосковье с начала года. Из них свыше 400 тысяч случаев пришлось на лето.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в этом году больше всего нарушений выявили летом. За три месяца выявили более 400 тысяч таких случаев. Такая тенденция связана с увеличением количества транспорта на дорогах — водители чаще ездят на дачи и на отдых в другие регионы.

«На осенние месяцы, сентябрь и октябрь, пришлось порядка 162 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями, при этом в октябре зафиксировано всего более 43 тысяч таких нарушений. Теплый сентябрь сыграл свою роль — в этом месяце также был увеличенный трафик, дачный сезон был длиннее», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что количество камер, распознающих непристегнутые ремни, в этом году увеличилось. Кроме того, качество снимков с них стало выше.

Всего на подмосковных дорогах работают более двух тысяч комплексов фотовидеофиксации, из которых 600 умеют распознавать непристегнутых жителей.