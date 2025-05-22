Дорожные камеры начали распознавать использование телефона за рулем в Подмосковье
Функцию по распознаванию использования телефона за рулем начали внедрять в дорожные камеры в Подмосковье. Это позволит снизить риски ДТП из-за невнимательности водителей.
По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, сейчас такой вид нарушений выявляют 30 комплексов. С их помощью уже зафиксировали 105 случаев использования телефонов за рулем.
«Высокая тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны, вынуждает нас работать на опережение. В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефонов за рулем», — сказал министр.
При фиксации нарушения собственники машин автоматически получают штрафы в размере 1,5 тысячи рублей.
В ведомстве напомнили, что три года назад камеры также стали выявлять непристегнутые ремни. С января по этому виду нарушений уже вынесли более 133 тысяч постановлений.
Сейчас в Подмосковье работают 1,8 тысячи камер, из которых более трети распознают отсутствие ремня безопасности и использование телефонов.