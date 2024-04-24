Дорожные ямы отремонтировали в 13 дворах в Истре | 360°

24 апреля 2024, 16:05
Дорожные ямы отремонтировали в 13 дворах в Истре
Более 70% от запланированного объема работ по ямочному ремонту дворов и внутриквартальных проездов выполнили в городском округе Истра. Уже завершены работы по 13 адресам.
В Истре, Дедовске и Снегирях общая площадь нового асфальтового покрытия составляет 15 тысяч квадратных метров. До 1 июня во дворах планируется отремонтировать более 21 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия.
Специалисты заранее провели мониторинг и оцифровку дорожных ям. При этом учли обращения жителей, в том числе поступавшие во время выездных приемов администрации.
Ямочный ремонт предусматривает снятие фрезой старого асфальта не только вокруг одной ямы, а сразу с нескольких выбоин, тем самым позволяя укладывать новое полотно на гораздо большем по площади участке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.
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