Дорожные элементы для снижения скорости обновили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 17:59 Дорожные элементы для снижения скорости обновили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360 в

Сотрудники «Мосавтодора» восстановили искусственные неровности на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Работы провели в Дзержинском, Сергиевом Посаде, Балашихе, Лосино-Петровском, Зарайске, Домодедове и Солнечногорске.

Ненормативное состояние искусственных неровностей выявили на Лесной улице в Дзержинском, на дороге в деревню Кобылье в Зарайске, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, на Рязанском шоссе в микрорайоне Салтыковска в Балашихе, на Нагорной улице в Лосино-Петровском, на Домодедовском шоссе и на Староандреевской улице в поселке Андреевска в Солнечногорске.

Реклама

В Минтрансе добавили, что такие сооружения нужны для принудительного снижения скорости на участках у социальных объектов, а также в опасных местах и на нерегулируемых перекрестках.

Обследование дорог проводят регулярно для повышения комфорта и безопасности водителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».