Дорожные элементы для снижения скорости обновили еще в 7 округах Подмосковья

пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные неровности еще на семи дорогах в Подмосковье. Это позволит повысить безопасность еще в нескольких округах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели для повышения безопасности пешеходов и водителей. Повреждения искусственных неровностей выявили в ходе обследования.

«Искусственные неровности починили на улице Парковая в Долгопрудном, улице Победы в Подольске, улице Жуковского в Жуковском, улице Староандреевская в поселке Андреевка в Солнечногорске, а также на дорогах в деревне Иванцево Орехово-Зуевского округа, селе Комарово в Коломне, селе Рахманова в Павловском Посаде», — пояснили в министерстве.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом с социальными объектами и в опасных местах.

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