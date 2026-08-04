Дорожную сеть исторической части города обновят к юбилею Коломны

В Коломне в августе стартует масштабная реконструкция автомобильных дорог, которая станет частью подготовки к 850-летию города. Работы охватят ключевые улицы исторической части и будут проходить поэтапно.

Проект предусматривает капитальный ремонт 15 дорог. На первом этапе подрядчики приведут в порядок улицу Непобедимого, участок Красногвардейской, а также улицы Уманскую, Гранатную и Коломенскую до улицы Ивановской.

Заказчиком работ выступает ГБУ Московской области «Мосавтодор». На всех объектах полностью заменят дорожное покрытие, расширят существующие тротуары и построят новые там, где их сейчас нет. Кроме того, на улицах Октябрьской революции и Красногвардейской между проезжей частью и пешеходными зонами появятся озелененные участки.

В рамках реконструкции изменится и организация дорожного движения. Для повышения безопасности на пересечении улицы Октябрьской революции и проспекта Кирова оборудуют круговое движение, а на Красногвардейской появится новая остановка общественного транспорта.

Первый заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной сообщил, что администрация готова в индивидуальном порядке рассматривать вопросы жителей и предпринимателей, которых затронут предстоящие работы. Одна из таких встреч уже состоялась, где обсудили предложения и замечания, связанные с реконструкцией.

Основной объем работ планируется завершить к празднованию 850-летия Коломны в сентябре 2027 года, а полностью реализовать проект — в 2028 году.