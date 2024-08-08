Дорожную разметку вблизи учебных учреждений обновили в Можайском округе

В Можайске завершены работы по обновлению разметки и дорожных знаков, указывающих на близость школ и детских садов. Глава округа Денис Мордвинцев совместно с представителями ГИБДД и дорожных служб провел проверку наличия всех необходимых элементов безопасности на пешеходных переходах.

Глава отметил, что крайне важно, чтобы дети и их родители чувствовали себя в безопасности, переходя улицу. Сейчас все светофоры работают исправно, нанесена соответствующая разметка, установлены дублирующие знаки, ограждения и смонтировано освещение пешеходных переходов.

Также Денис Викторович дал указание провести опиловку деревьев вблизи переходов, где видимость дорожных знаков затруднена.

Отметим, что до конца лета на маршрутах движения школьных автобусов установят дополнительные информационные знаки «Выезд школьного автобуса» и «Сбавь скорость» вблизи деревень Холдеево и Моденово. Знак «Уступи дорогу» появится у деревни Бурцево. Эти меры направлены на повышение безопасности детей и их родителей в период учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».