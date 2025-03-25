Дорожную разметку в Егорьевске начнут обновлять в апреле

Специализированные службы приступят к нанесению необходимых элементов, используя световозвращающую краску, что повысит видимость в темное время суток и в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая безопасность как для водителей, так и для пешеходов. Покрасят как «лежачие полицейские», так и «зебры» на пешеходных переходах и рядом с воинскими мемориалами.

Помимо обновления дорожной разметки, в округе также запланирован масштабный ремонт дорожного покрытия. В общей сложности в муниципалитете планируется обновить 26 участков автомобильных дорог. Ремонтные работы будут включать в себя как текущий ремонт, направленный на устранение незначительных повреждений дорожного полотна, так и капитальный ремонт, предусматривающий замену изношенного покрытия и укрепление основания дороги.

По информации, предоставленной администрацией муниципального округа Егорьевск, при формировании перечня улиц и дорог, подлежащих ремонту, учитывались не только техническое состояние дорожного покрытия, но и замечания и предложения, поступившие от жителей округа.