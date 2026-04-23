Дорожную разметку обновят в Одинцове

Специализированные разметочные машины, которые дополнили работу ручных бригад, уже вышли на улицы муниципалитета ночью. С начала апреля дорожные службы округа уже нанесли около 1000 квадратных метров новой разметки.

Работы ведутся в разных районах: от центральных магистралей до внутридворовых проездов. Всего задействованы семь бригад, которые постепенно обновляют линии и пешеходные переходы.

Улучшение погодных условий позволило подключить к процессу три разметочные машины — это значительно ускорит процесс. Дорожники применяют современный материал — сыпучий термопластик. Смесь плавят и в разогретом виде наносят на дорожное покрытие. Такая разметка устойчива к износу, перепадам температур и интенсивному движению.

Обновление разметочной сети продолжится вплоть до сентября. Приоритет ставят на участки с высоким трафиком, а работают в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта.