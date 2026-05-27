Дорожную разметку обновят в Истре в 2026 году

В муниципальном округе Истра проводится комплекс мероприятий по обновлению дорожной разметки и установке средств организации дорожного движения. Особое внимание уделяют территориям вблизи образовательных учреждений, где вопросы безопасности детей и подростков являются безусловным приоритетом.

Работы уже провели на двух пешеходных переходах на Чеховском переулке, на улице Ленина у железнодорожной станции Истра, на Володарского вблизи школы № 1 и обновили разметку пешеходного перехода в районе Советской, а также на проспекте Генерала Белобородова у школы.

Далее подрядная организация продолжит обновление дорожной разметки вблизи образовательных учреждений в Дедовске, поселках Глебовский, Агрогородок, Первомайский, в деревне Бужарово и других населенных пунктах округа.

Также в текущем году в округе запланирована установка искусственных дорожных неровностей в рамках ранее выработанных решений Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.