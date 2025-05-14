Дорожную разметку обновили в Павловском Посаде

В округе завершился месячник благоустройства, в течение которого коммунальные службы и неравнодушные жители приложили усилия для приведения в порядок улиц Электрогорска и Павловского Посада. Общегородские субботники прошли 19 и 26 апреля.

В администрации округа подвели итоги масштабной работы, проделанной в течение месяца чистоты.

«Фасады домов отмыли от зимней пыли, отремонтировали цоколи, двери и выходные группы. Привели в порядок территории городских учреждений и предприятий, строительные площадки, трансформаторные подстанции. Во дворах освежили детские игровые комплексы и оборудование на спортивных площадках», — сообщили в администрации.

Не осталась без внимания и дорожно-транспортная инфраструктура. Рабочие промыли дороги, тротуары, автобусные павильоны на остановках, обновили разметку, дорожные знаки и указатели.

Также в Павловском Посаде и Электрогорске привели в порядок памятники и другие монументы, парки и скверы. В цветниках высадили более тысячи декоративных цветов.