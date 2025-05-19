Дорожную разметку обновили в Егорьевске

В округе в самом разгаре весенние работы по благоустройству, направленные на улучшение городской среды и повышение безопасности дорожного движения. Одним из элементов этой программы является обновление дорожной разметки, в частности, пешеходных переходов.

Специалисты приводят в порядок пешеходные переходы, нанося на них новую разметку жидким пластиком со светоотражающим эффектом. По словам рабочих, этот материал отличается высокой прочностью и долговечностью, а светоотражающие элементы делают переходы более заметными в темное время суток и в условиях плохой видимости.

На данный момент обновленная разметка уже появилась на пешеходных переходах на улице Советской, Мичурина и в других локациях округа. Специалисты также выполнили работы на проспекте Ленина и улице Октябрьской, где также были обновлены «зебры», обеспечивающие безопасный переход пешеходов через проезжую часть.

«До конца мая планируется обновить все пешеходные переходы в центральной части города. Яркая разметка помогает снизить количество ДТП на пешеходных переходах», — сообщили в администрации округа.

Особое внимание уделяется пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных учреждений, остановок общественного транспорта и на подходах к паркам и скверам.