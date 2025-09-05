Дорожную разметку обновили у школ и детских садов в Лосино-Петровском

Работы по нанесению новой дорожной разметки продолжаются в городском округе. В преддверии нового учебного года она появилась вблизи образовательных учреждений Лосино-Петровского для повышения безопасности и привлечения внимания водителей в зонах повышенного трафика.

Кроме того, полностью нанесли дорожную разметку на улице Гоголя, включая пешеходные переходы. В общей сложности работы проведены на площади более 270 квадратных метров. Специалисты применяли материалы повышенной износостойкости — термопластик и холодный пластик. Разметку обновляли в вечернее время, чтобы не создавать заторов на дороге.

«Будем и дальше повышать уровень безопасности на дорогах. Это одна из наших приоритетных задач», — подчеркнул Сергей Джеглав.

Напомним, ранее в Лосино-Петровском округе установили лазерные пешеходные переходы. Это позволило повысить их заметность в темное время суток и снизить скорость движения транспорта.