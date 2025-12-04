Дорожную разметку обновили у детского сада в Наро-Фоминске

В поселке Калининец у детского сада № 42 были проведены работы по обновлению дорожной разметки. Специалисты Муниципального бюджетного учреждения, отвечающего за содержание дорожно-транспортной инфраструктуры, обновили контрастную «зебру» на пешеходном переходе.

Основная цель этой инициативы — минимизация рисков дорожно-транспортных происшествий в непосредственной близости от дошкольного образовательного учреждения.

«Обновление пешеходных переходов возле социальных объектов — одна из наших приоритетных задач. Это особенно важно рядом с детскими садами и школами, где ежедневно проходит много маленьких пешеходов и их родителей», — сообщили в администрации округа.

В связи с этим, муниципальные власти в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с настоятельным призывом проявлять максимальную внимательность.