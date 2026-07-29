Дорожную разметку обновили на улицах Коломны

В Коломне завершился первый этап обновления дорожной разметки. Новые линии и обозначения уже появились на основных городских магистралях.

Специалисты нанесли разделительные осевые и краевые линии, обновили разметку на пешеходных переходах, обозначили искусственные дорожные неровности и продублировали ограничения скорости, предусмотренные дорожными знаками.

По информации администрации городского округа, первый этап нанесения разметки на муниципальной улично-дорожной сети выполнен в полном объеме. Работы охватили более 3800 квадратных метров покрытия.

Обновление проведено на основных улицах Коломны, в числе которых Ленина, Гагарина, Калинина, Добролюбова, Пионерская, Савельича, Левшина, Комсомольская, Зеленая, Ларцевы Поляны, Окский проспект и другие.

«Развитие дорожной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность и комфорт жителей города. В Коломне в рамках реализации задач народной программы работы по нанесению новой разметки проведены на 30 улицах, включая основные магистрали, все участки приведены в соответствие с требованиями ГОСТов. В ближайшее время аналогичные работы пройдут в Озерах и будут завершены до конца сентября», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.