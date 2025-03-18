Дорожную разметку начнут обновлять в Щелкове с 1 апреля

В округе началась активная фаза подготовки к весенне-летнему сезону, и одним из ключевых вопросов на еженедельном совещании главы округа Андрея Булгакова с городскими службами, стало наведение порядка на территории после зимнего периода. Особое внимание уделяется обновлению дорожной инфраструктуры.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил, что ямочный ремонт стартовал в округе еще в январе.

«С начала года устранили уже 3456 дефектов. С этой недели начали мыть, красить и восстанавливать автобусные остановки, ограждения и знаки. С 1 апреля приступим к работам по обновлению разметки», — добавил Андрей Булгаков.

Благодаря раннему приходу тепла коммунальные службы получили возможность оперативно перейти на летний режим обслуживания территорий.

С первых чисел месяца в Щелкове активно ведутся механизированная и ручная очистка дорог, тротуаров и прогулочных зон. Сотрудники городских служб собирают мусор с газонов и прилегающих участков, красят объекты инфраструктуры, моют контейнерные площадки, обеспечивая чистоту и порядок в местах сбора отходов, а также ремонтируют малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки.

Параллельно идет процесс опиловки сухих ветвей и удаления аварийных деревьев. Все работы по подготовке округа к весенне-летнему сезону планируют завершить к середине апреля.