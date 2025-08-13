Дорожную разметку к началу нового учебного года обновят в Серпухове

Накануне Дня знаний в городском округе Серпухов проводят работы по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Специалисты обновят дорожную разметку и установят дополнительные знаки рядом с 56 школами и детскими садами.
Отдельное внимание рабочие уделяют восстановлению яркости и четкости пешеходных переходов. Также на участках дорог, прилегающих к образовательным учреждениям, наносят специальную разметку, которая сигнализирует водителям о повышении бдительности и снижении скорости. В стратегически важных локациях специалисты дорожных служб установят дополнительные знаки, предупреждающие автовладельцев о приближении к детским учреждениям.
Работы полностью завершили вблизи 38 образовательных учреждений из 56. Специалисты обновили разметку и установили дополнительные дорожные знаки в Протвине и на улицах Центральной, Горького, Тяговой и Советской в Серпухове. В ближайшее время работы проведут в поселке Оболенск, деревне Райсеменовское и в городе Пущино. Все обновления планируют завершить к октябрю.
