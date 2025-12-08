Дорожную инфраструктуру отремонтировали в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе завершились масштабные работы по улучшению дорожной инфраструктуры, проведенные специалистами Мосавтодора. В соответствии с информацией, предоставленной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в этом районе были выполнены ремонтные и очистительные работы на нескольких участках региональных дорог.

В рамках проведенных мероприятий была осуществлена очистка павильона от граффити и обустроен водоотвод на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. На Носовихинском шоссе и в деревне Демихово также была приведена в порядок проезжая часть. Кроме того, в деревнях Пичурино, Малая Дубна и Понарино были восстановлены и заменены поврежденные дорожные знаки.

На Школьной улице в Заволенье была проведена прочистка ливневой канализации. Как подчеркнули в ведомстве, несмотря на переход дорожных служб на зимний режим работы, особое внимание продолжает уделяться состоянию элементов безопасности на дорогах. Регулярно проводятся обследования и ремонты светофоров, ограждений и освещения.