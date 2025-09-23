Дорожную инфраструктуру благоустроили в Орехово-Зуеве

В округе завершен комплексный объем работ по летнему содержанию дорожной инфраструктуры регионального значения, выполненный специалистами подмосковного Мосавтодора. В рамках мероприятий в округе были приведены в нормативное состояние остановочные павильоны на улицах Гагарина и Дзержинского.

Специалисты очистили их от граффити и других загрязнений. Для повышения безопасности дорожного движения и улучшения видимости на нескольких участках — на улицах Торфобрикетной и Гагарина, а также в Авсюнино на Вокзальной улице — была проведена опиловка деревьев. В ходе работ также убрали поломанные и сухие ветки. Дорожные службы не ограничились только благоустройством зеленых насаждений и остановок. В ходе работ специалисты отремонтировали поврежденные дорожные знаки на улице Крупской, а также заменили устаревшие и изношенные знаки на Заводской улице.

Кроме того, на Заводской улице восстановили барьерные ограждения. В Ликино-Дулеве на улице третьей Пятилетки специалисты провели работы по восстановлению линий наружного освещения. В Министерстве транспорта Московской области пояснили, что комплекс сезонного содержания дорог включает ряд обязательных мероприятий. Среди них — восстановление дорожной разметки, уборка мусора, мойка дорожных знаков, ограждений, остановочных павильонов и проезжей части, а также устранение дефектов дорожного покрытия.