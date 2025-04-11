Дорожное полотно заменят возле дома № 4 в микрорайоне Супонево в Звенигороде

Жильцы дома № 4 в звенигородском микрорайоне Супонево сообщили о том, что проезд к зданию подтопило талыми водами. Вопрос оперативно решили профильные службы администрации Одинцовского округа.

Асфальт во дворе в дальнейшем переложат с уклоном, чтобы талая или дождевая воды не скапливалась на проезжей части.

«Указанная территория вошла в план комплексного благоустройства дворовых территорий на 2025 год. В рамках программы силами подрядной организации будут выполнены работы по замене полотна указанного проезда и исправлению уклона асфальта в целях водоотведения талых и дождевых вод. Это позволит решить вопрос накопления воды на асфальте после выпадения сильных осадков. Работы будут проведены в срок до 30 октября текущего года», — сообщил заместитель главы Одинцовского городского округа Станислав Григорьев.

Отметим, что в период осадков дворовые территории может подтапливать, так как вода не уходит одномоментно. Силами профильных служб подтопленная территория прометается плужно-щеточной техникой, либо производится откачка воды помпой.