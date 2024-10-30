Дорожное полотно возле детского сада на Садовой улице обновили в Подольске

В городском округе Подольск завершены работы по обновлению дорожного полотна на Садовой улице возле дошкольного учреждения. Жители обратились к главе муниципалитета Григорию Артамонову с просьбой отремонтировать участок дороги, так как из-за глубоких ям был затруднен проезд транспорта к детскому саду.

Теперь путь для родителей и малышей стал более комфортным и безопасным. Протяженность обновленного участка составляет 120 метров.

За летний период в Подольске было обновлено дорожное полотно по 18 адресам. Работы проводились в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «Дороги Подмосковья». Пока позволяют погодные условия, ремонт продолжается. В настоящее время работы ведутся на участке от автодороги Сергеевка — Леспроект до СНТ «Флора» и в микрорайоне Климовск в переулке Садовый.

Обновление дорожной инфраструктуры способствует повышению безопасности и комфорта жителей, а также улучшает транспортную доступность социальных объектов.

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