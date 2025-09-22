Дорожное покрытие заменили во дворе Дедовской школы № 3 в Истре

Асфальт переложили накануне Дня знаний, чтобы освежить внешний вид школьного двора. Благодаря этому школьники могут заниматься физической культурой на улице с комфортом.

Ремонт стал частью программы улучшения инфраструктуры образовательных учреждений муниципального округа Истра. Главная задача этих мероприятий — обеспечение комфорта и безопасности учащихся, преподавателей и всех посетителей школы. Ранее подобные работы провели в детском саду № 32 в поселке Глебовский.

Отметим, что к работам в Дедовске приступили задолго до сентября, чтобы точно успеть все доделать к старту нового учебного года. Теперь новое покрытие не только обеспечивает комфортный и удобный подход к самому учебного заведению, но и позволят проводить тут спортивные забеги или соревнования.