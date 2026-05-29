Дорожное покрытие заменили на улице Академика Грушина в Химках

Асфальтовое покрытие полностью заменили на улице Академика Грушина в Старых Химках в рамках муниципальной программы по ремонту дорог. Площадь обновленного участка составила почти 11 тысяч квадратных метров.

Укладка нового полотна продолжается на проспекте Мира на площади свыше 22 тысяч квадратных метров. После завершения этих работ подрядчик приступит к обновлению моста Победы — одного из главных транспортных узлов микрорайона.

Глава Химок Инна Федотова сообщила, что все запланированные дорожные работы в округе будут завершены в июле 2026 года.

«Наша задача — не просто устранять износ, а системно повышать качество городской инфраструктуры, делая дороги безопаснее и комфортнее для всех», — отметила Инна Федотова.

Работы также идут на улице Ленинградской (участок № 1), улице Строителей и на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу.

«В 2026 году в план дорожных работ в Химках включили 21 участок общей протяженностью более 18 километров. Основной объем приходится на восстановление 18 муниципальных дорог. Химки становятся лучше с каждым днем. Обновленные дороги — это вклад в комфорт и безопасность горожан», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Параллельно с капитальным и текущим ремонтом продолжают ямочный ремонт на участках, не вошедших в основную программу. За последние два месяца специалисты устранили более 5 тысяч дефектов дорожного покрытия.