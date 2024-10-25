Дорожное покрытие улучшат на Дачной улице в деревне Шарапово под Чеховом

Заместитель главы Чехова Алексей Родин провел встречу с жительницей деревни Шарапово, которая подняла вопрос о необходимости ремонта изношенного дорожного покрытия на улице Дачной. Она направила в администрацию официальное заявление с просьбой о проведении работ по содержанию данной дороги.

В обсуждении также приняли участие депутат Совета депутатов городского округа Чехов Ирина Резвина, сотрудники управления контрольной деятельностью, представители МБУ «Чеховское благоустройство» и управления благоустройства. Участники встречи детально обсудили текущее состояние дороги, выявили основные проблемы и рассмотрели возможные варианты их решения.

Алексей Родин выразил благодарность жительнице за ее инициативность и активное участие в жизни округа. Он отметил, что подобные встречи способствуют более эффективному решению важных вопросов для местных жителей. В результате обсуждения были намечены конкретные шаги для улучшения состояния дороги на улице Дачной, что позволит повысить комфорт и безопасность жителей деревни Шарапово.

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