Дорожное покрытие полностью заменят на Молодежной улице в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Специалисты проводят ремонтные работы на одной из центральных улиц муниципального округа. Обновление дорожного покрытия происходит даже с насыщенным трафиком машин в любое время — в будни и в выходные.

Обновление в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» проходит на улице Молодежная.

«Этот проект — важный шаг в развитии дорожной инфраструктуры нашего города, направленный на повышение комфорта и безопасности для всех участников движения», — рассказал заместитель главы Чехова Александр Ротнов.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,427 километра. Рабочие проведут полную замену дорожного полотна. В настоящее время проводятся подготовительные работы — разборка и укладка новых бортовых камней.

Завершить замену покрытия планируют до 10 июня.