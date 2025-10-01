Дорожное покрытие отремонтировали в 10 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали поврежденные участки дорог в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ямочный ремонт провели на семи улицах: Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Промплощадка в Воскресенске, Коммунальной улице в Королеве, Староситненском шоссе в Ступине, Гаражном проезде в Протвине, улице Найдова-Железова в Наро-Фоминске и Озерском шоссе в Коломне.

Также дорожники устранили дефекты в небольших населенных пунктах: на 70–71 километрах Каширского шоссе в Домодедове, в селе Сазоново Егорьевского округа и на Набережной улице в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа.

В ведомстве пояснили, что участки для ремонта выбирают после обследований дорог и с учетом погоды. Сейчас специалисты используют горячую асфальтобетонную смесь. Качество ремонта проверяют через систему СКПДИ: туда заносят фото и данные обо всех выполненных работах.