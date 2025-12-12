Дорожное покрытие отремонтировали на Советской улице в Воскресенске

Специалисты «Благоустройства и озеленения» в Воскресенске привели в порядок дорожное покрытие в разных частях муниципалитета. Так, на Советской улице выполнили ямочный ремонт.

Параллельно специалисты выполнили замену искусственных дорожных неровностей в деревне Ратчино, в частном жилом секторе. Замена «лежачих полицейских» обеспечит их эффективную работу по принудительному снижению скорости транспорта в жилой зоне, что особенно важно для безопасности местных жителей.

Проведенные мероприятия направлены на комплексное улучшение дорожной инфраструктуры и создание более комфортных условий для всех участников движения.

Отметим, что специалисты обеспечивают повседневное поддержание чистоты и порядка в округе: проводят уборку, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют разметку на дорогах.