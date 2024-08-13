Дорожное покрытие отремонтировали еще на 4 улицах в Чехове

В городском округе Чехов завершился ямочный ремонт на улицах Лопасненской, Московской, Дружбы и Чехова. Также установлены искусственные дорожные неровности на улицах Рассветной и Бирюзовой.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Алексей Родин провел контроль за выполнением работ по ямочному ремонту тротуара на улице Дружбы.

Алексей Родин призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проводимыми ремонтными работами и подчеркнул, что в общей сложности отремонтировано 9,4 тысячи квадратных метров внутридворовых площадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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