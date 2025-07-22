Дорожное покрытие обновят в деревне Воловичи под Коломной

В деревне Воловичи капитально отремонтируют шесть участков автомобильных дорог по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы начнутся с 1 августа.

Как сообщили в отделе дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна, в настоящее время дороги в Воловичах покрыты грунтом и щебнем, а после ремонта их поверхность будет заасфальтирована. Общая длина обновляемых участков составит 3840 метров.

Асфальтовое покрытие появится на пяти внутрипоселковых дорогах и подъездной дороге к деревне. Завершить работы подрядчик должен до 31 октября 2025 года. Стоимость ремонта оценивается в 120 миллионов рублей.

Отметим, что в этом году в Коломенском округе планируется выполнить крупнейший в Подмосковье объем ремонта региональных дорог — 60 километров, что составляет более 10% всей региональной дорожной сети муниципалитета.