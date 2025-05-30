Дорожное покрытие обновят на улицах Борисова и Заречной в Лобне в 2025 году

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Антоном Батаевым провели осмотр дорог на улицах Борисова и Заречной. В этом году на этих участках планируется капитальный ремонт с расширением проезжей части.

Анна Владимировна показала Антону Викторовичу места, где необходимо увеличить ширину дороги.

На улице Борисова для выполнения работ будут перенесены опоры освещения. Также автобусная остановка маршрута № 17 будет перемещена в парковочную зону рядом со сквером. Кроме того, эта территория в текущем году будет благоустроена: здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, установят скамейки, урны и освещение.

На Заречной улице предусмотрено расширение участка дороги для удобного разъезда общественного транспорта.

В настоящее время проекты находятся на стадии разработки. После их утверждения специалисты приступят к выполнению работ.