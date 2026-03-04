Дорожное покрытие обновят на проспекте Мира в Химках

На мосту через железнодорожные пути в районе проспекта Мира в Химках проведут ремонт проблемного участка дороги. Все работы выполняются поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Участок моста через железнодорожные пути в районе проспекта Мира — один из оживленных транспортных узлов округа, где ежедневно проезжают тысячи автомобилей, поэтому поддержание дороги в нормативном состоянии — вопрос безопасности и комфорта водителей.

Как сообщили в администрации округа, накануне специалисты провели подсыпку асфальтобетонной крошкой. Это временная, но эффективная мера, которая позволяет оперативно выровнять покрытие и снизить риск аварийных ситуаций на проблемном отрезке. Такая технология особенно актуальна в межсезонье, когда перепады температур и осадки создают дополнительные нагрузки на дорожное полотно.

4 марта на этом отрезке запланирован полноценный ямочный ремонт. Работы будут выполнены с использованием технологии литого асфальта. Этот метод имеет ряд преимуществ: он позволяет проводить ремонт даже при низких температурах, что критически важно для весеннего периода. Литая смесь заполняет все неровности и трещины, обеспечивая плотное, монолитное и долговечное покрытие, устойчивое к нагрузкам и влаге.