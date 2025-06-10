Дорожное покрытие обновят на Молодежной улице в Химках

Благоустройство Молодежной улицы проводится в рамках масштабной кампании по обновлению придомовой инфраструктуры. Работы охватят все районы округа и затронут 22 дворовые территории.

Специалисты «Объединенного городского хозяйства» начали замену дорожного покрытия во дворах домов № 30, 30А, 32 и 34 на улице Молодежная. Рабочие демонтируют старый асфальт, устанавливают новые бордюрные камни и укладывают свежее покрытие с использованием специализированной техники. Ремонт выполняется поэтапно, чтобы создать минимальные неудобства для жильцов.

Ранее сотрудники МБУ «ОГХ» завершили обновление тротуаров и дорожек во дворах на улицах Мичурина, Чкалова, Родионова, Парковая и Зеленая. Сейчас на этих территориях проводятся заключительные работы по озеленению и благоустройству.

Всего в 2024 году планируется привести в порядок 22 дворовые территории Химок. Все работы выполняются по утвержденному графику, с соблюдением строительных норм и требований к качеству. Цель — создать для жителей более комфортную и безопасную среду.