Дорожное покрытие обновят на двух улицах в деревне Каргашино в Серпухове

Работы по ремонту дорожного покрытия проходят на нескольких участках в деревне Каргашино на улицах Семейной и Серпуховской. Специалисты последовательно выполняют необходимые технологические операции.

Сначала производится демонтаж старого, изношенного покрытия, которое уже не отвечает современным требованиям безопасности. Затем осуществляется тщательное выравнивание основания с устранением всех неровностей и дефектов.

На завершающем этапе укладывается новый асфальтобетонный слой, который обеспечивает прочное и долговечное покрытие.

Проведение ремонта направлено на повышение безопасности и комфорта передвижения, увеличение срока службы дорожного покрытия, улучшение проходимости в сложных погодных условиях.

Обновление дорожной инфраструктуры — значимый шаг к созданию современного и комфортного пространства для жителей Серпухова.