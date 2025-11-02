Дорожное покрытие обновят на двух улицах в деревне Каргашино в Серпухове
Работы по ремонту дорожного покрытия проходят на нескольких участках в деревне Каргашино на улицах Семейной и Серпуховской. Специалисты последовательно выполняют необходимые технологические операции.
Сначала производится демонтаж старого, изношенного покрытия, которое уже не отвечает современным требованиям безопасности. Затем осуществляется тщательное выравнивание основания с устранением всех неровностей и дефектов.
На завершающем этапе укладывается новый асфальтобетонный слой, который обеспечивает прочное и долговечное покрытие.
Проведение ремонта направлено на повышение безопасности и комфорта передвижения, увеличение срока службы дорожного покрытия, улучшение проходимости в сложных погодных условиях.
Обновление дорожной инфраструктуры — значимый шаг к созданию современного и комфортного пространства для жителей Серпухова.