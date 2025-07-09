Дорожное покрытие обновили возле вокзала в Пушкино

В округе завершился масштабный проект по обновлению дорожного покрытия на Вокзальной улице и Привокзальной площади. Представители Совета депутатов совместно с сотрудниками администрации округа оценили качество выполненных работ.
Председатель Совета депутатов Артем Садула сообщил о полном обновлении асфальтового покрытия и замене бордюров на Вокзальной улице. Общая площадь отремонтированного участка составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Аналогичные по масштабу работы были проведены и на Привокзальной площади. Здесь строители уложили новый асфальт, установили бордюрные камни и нанесли дорожную разметку.
«Эти улучшения — значительный вклад в развитие инфраструктуры Пушкино. Выражаю благодарность подрядчикам за качественную работу и признательность жителям за проявленное понимание», — сообщил Артем Садула.
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