Дорожное покрытие обновили в тоннеле у станции Расторгуево в Видном

В Ленинском городском округе завершился капитальный ремонт дороги, проходящей через тоннель под железнодорожными путями Павелецкого направления. Этот важный транспортный объект связывает центральную часть города Видное с районом Расторгуево.

Ремонтный участок протяженностью около километра выполнялся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей в часы пик, так как движение по тоннелю было временно ограничено. Новое покрытие отличается повышенной прочностью и рассчитано на длительный срок эксплуатации, отметил начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского округа.

Тоннель у станции Расторгуево был построен в 1995 году с применением технологий метростроителей и стал одним из первых таких объектов в России. Его открытие позволило значительно разгрузить транспортное движение, избавив водителей от длительных простоев на железнодорожном переезде. В 2022 году тоннель прошел реконструкцию: обновлен фасад и установлено современное освещение.

По данным администрации, в этом году в округе уже отремонтировали 24 из 28 запланированных дорог, включая Вокзальную улицу, ведущую к станции Расторгуево.