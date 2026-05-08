Дорожное покрытие обновили в населенных пунктах Богородского округа

В деревне Новые Псарьки Богородского округа раньше срока отремонтировали участок дороги длиной почти 800 метров. Работы выполнили после обращения жителей через портал «Добродел».

Жители деревни Новые Псарьки ранее пожаловались на состояние дорожного покрытия. В официальном ответе срок окончания ремонта был обозначен до 16 июня 2026 года. Однако подрядчики привели дорогу в порядок уже в начале мая. Работы заняли три дня.

На участке выполнили локальную подсыпку ям асфальтобетонным гранулятом и разровняли покрытие. Дорога имеет переходный тип покрытия и используется как автомобилистами, так и пешеходами.

После завершения ремонта один из жителей направил письмо на имя главы округа. В обращении он поблагодарил специалистов за оперативность и качество выполненных работ.

«Спасибо дорожным службам за ответственный подход и быстрое решение проблемы», — отметил автор письма.

Ремонтные работы также прошли в других населенных пунктах округа. В Ногинске на улице Юбилейной выполнили ямочный ремонт горячим асфальтобетоном.

В деревне Пешково на 3-й Заречной улице привели в порядок участок протяженностью около 400 метров. Там провели грейдирование дороги с добавлением щебня.

Еще один участок обновили в деревне Тимково на Школьной улице. На отрезке длиной около 200 метров специалисты выполнили грейдирование и укрепили покрытие асфальтобетонным гранулятом.

В план дорожного ремонта Богородского округа на 2026 год включили 82 объекта. Список формировали с учетом обращений жителей и результатов обследования дорожной сети. В администрации округа рассчитывают, что реализация программы повысит безопасность движения и улучшит состояние дорог в населенных пунктах.