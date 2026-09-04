Дорожное покрытие обновили в 16 дворах Коломны

Обновленные участки дорожного покрытия появились сразу в 16 дворах городского округа. Специалисты устранили повреждения асфальта и привели в порядок проезды, которыми ежедневно пользуются жители.

Специалисты провели ремонт картами дорожного полотна. В ходе работ обновили асфальтовое покрытие, устранили неровности и ямы на дворовых проездах.

Ремонтные работы прошли в 16 дворах. В список вошли территории на проспекте Кирова, Малинском шоссе, Окском проспекте, улицах Шилова, Дзержинского, Зеленой, Суворова, Весенней, Уманской и других адресах. Таким образом, в порядок привели участки, которые используются жителями не только для проезда автомобилей, но и обеспечивают подъезд к жилым домам и социальным объектам.

Отдельное внимание в рамках дорожных работ уделяется не только крупным магистралям, но и внутридворовым территориям. Состояние таких проездов напрямую влияет на удобство передвижения жителей и общую безопасность территории.

«Отмечу, что в Подмосковье системно приводят в порядок не только основные магистрали, но и дороги во дворах: ежегодно ремонтируются тысячи участков дорожного полотна. Важно, чтобы качественная инфраструктура была доступна жителям каждого города и округа и делала повседневную жизнь комфортнее и безопаснее», — сказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Работы по благоустройству дворов в муниципалитете на этом не заканчиваются. До октября в Коломне, Озерах и сельских населенных пунктах планируется привести в порядок еще 13 дворовых территорий.