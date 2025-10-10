Дорожное покрытие обновили на улице Профсоюзной в Раменском

В округе завершили масштабные работы по обновлению дорожного покрытия на улице Профсоюзной, ставшей одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры, отремонтированных на территории муниципалитета в этом году.

В рамках реализации проекта по капитальному ремонту дорожного полотна было уложено новое асфальтобетонное покрытие на общей площади около семи тысяч квадратных метров. Протяженность обновленного участка дороги составила более 500 метров. Для повышения безопасности дорожного движения на участке установлены искусственные неровности, а также обновлены дорожные знаки.

Качество выполненных работ лично оценил глава округа Эдуард Малышев, подчеркнувший важность данного проекта для улучшения транспортной ситуации в муниципалитете. Он отметил, что старое плиточное покрытие на улице Профсоюзной нуждалось в капитальном ремонте.

«Мы завершили работы по данному участку дороги, отреагировав на многочисленные обращения жителей, поступавшие в ходе личных приемов, выездных администраций и через социальные сети. Для нас важно слышать голос наших жителей и оперативно реагировать на их запросы», — сообщил Эдуард Малышев.