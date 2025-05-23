Дорожное покрытие обновили на улице Гоголя в Химках

На улице Гоголя в Химках завершен один из ключевых этапов дорожного ремонта — укладка нового слоя асфальтобетона. Работы выполнили специалисты МБУ «Объединенное городское хозяйство». На объекте уже частично заменили бортовой камень, обновили тротуары, а также провели фрезеровку старого покрытия.

Следующим этапом станет нанесение новой дорожной разметки. Окончание всех работ на этом участке запланировано на июнь.

Проект реализуется в рамках комплексной программы по обновлению улично-дорожной сети Химок. В 2025 году ремонт охватит 11 участков. В число объектов текущего ремонта вошли улицы в Сходне и Старых Химках — Мцыри, Некрасова, Горная, Коммунальный проезд и Новосходненское шоссе. На этих дорогах уже обновили бордюрные камни и готовятся приступить к фрезеровке полотна.

Капитальные работы пройдут на улицах 9 Мая и Молодежной в Новых Химках, Центральной в Подрезкове, Ленина в Сходне, а также на протяженном отрезке в квартале Терехово-Ивакино длиной около 3,5 километра.

Все этапы выполняются согласно установленному графику и с соблюдением строительных норм. Цель проекта — повысить качество и безопасность передвижения на транспорте и пешком.