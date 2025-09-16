Дорожное покрытие обновили на улице Бабакина в Химках

Работы по обновлению дорожного полотна на улице Бабакина в Химках проводят специалисты Мосавтодора. Отремонтированные участки обеспечивают транспортную доступность ключевых социальных объектов и соединяют малые населенные пункты.

В Новых Химках работы завершили на улице Бабакина, где протяженность обновленного покрытия составила 900 метров. Магистраль является важной транспортной артерией, по которой каждый день передвигаются более чем 40 тысяч автомобилистов для подъезда к Химкинской больнице, учебным заведениям, Ленинградскому и Путилковскому шоссе.

Также значительный объем работ выполнили в малых населенных пунктах. Специалисты заменили покрытие на участке длиной 2,3 километра, который соединяет деревни Поярково и Пикино.

Кроме того, работы провели на Придорожной улице в деревне Перепечино. В планах подрядчика — обновление дорожного полотна на участке протяженностью около 1,8 километров между деревней Мышецкое и остановкой «Дачный поселок». Все мероприятия реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».