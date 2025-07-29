Дорожное покрытие обновили на участке федеральной трассы М-9 в Истре

На участке федеральной трассы М-9 «Балтия» в Истре выполнили капитальный ремонт верхнего слоя дорожного полотна. Работы провели на наиболее изношенных участках проезжей части с 68 по 83 километр.

Для восстановления дорожного покрытия специалисты использовали высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон, а разметку нанесли долговечным термопластиком. Современные технологии позволяют устранить неровности, восстановить гладкость и значительно улучшить сцепление колес с дорогой.

Параллельно завершаются работы по укладке износостойкого слоя на участке с 22 по 50 километр трассы протяженностью 22 километра.

Всего в текущем сезоне планируется обновить около 40 километров Новорижского шоссе в Московской области.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнили, что аналогичные работы недавно завершили на пятикилометровом участке трассы М-5 «Урал» в Воскресенске.