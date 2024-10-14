Дорожное покрытие обновили на Поселковой улице в Ногинске

В Ногинске завершен ремонт муниципальной автомобильной дороги на улице Поселковой. Дорога находилась в неудовлетворительном состоянии и вызывала множество жалоб из-за высокой интенсивности движения.

Для выполнения ремонта были задействованы пять рабочих, три катка, один асфальтоукладчик и семь самосвалов с асфальтом. На следующей неделе планируется нанесение горизонтальной разметки, что завершит процесс обновления дороги.

Ремонт проводился в рамках Государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы».

Напомним, что в план ремонта на 2024 год включены 44 муниципальные автомобильные дороги. В настоящее время основная программа ремонта автомобильных дорог на территории Богородского округа завершена. Общая площадь отремонтированных дорог составила более 140 тысяч квадратных метров, а их протяженность превысила 30 километров.

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