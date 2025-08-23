Дорожное покрытие обновили на Молодежной улице в Чехове

На улице Молодежная в Чехове отремонтировали асфальтовое полотно. Недавно с запросом на обновление дороги местные жители обращались к депутату Государственной Думы Александру Когану.

На встрече с сотрудниками одного из предприятий Чехова к Александру Когану обратились местные жители с просьбой решить вопрос с ремонтом асфальтового покрытия на улице Молодежной. Как выяснил депутат, этот участок дороги вошел в муниципальную программу.

«В оперативном порядке мы провели проверку и выяснили следующее: улица Молодежная является дорогой местного значения и находится в собственности муниципального округа. Нами была направлен запрос в Администрацию муниципального округа Чехов. По информации дорожного отдела, по данному адресу был заключен муниципальный контракт на замену асфальтобетонного покрытия», — сообщил Александр Коган.

На данный момент, работы уже завершены. Протяженность отремонтированного рабочими участка — более километра. Работы велись даже несмотря на большой автомобильный трафик.

Депутат Государственной Думы Александр Коган лично проконтролировал ход работ и убедился в их качестве.