Дорожное покрытие обновили на двух участках трассы А-108 в Подмосковье

В Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах на федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» обновили верхний слой дорожного покрытия. Ремонт охватил два отрезка дороги — с 95-го по 107-й и с 187-го по 190-й километр.

Общая протяженность работ составила 15 километров. При укладке нового асфальтобетонного покрытия применили технологию объемно-функционального проектирования, которая повышает устойчивость полотна к деформациям и образованию колеи.

Благодаря новому слою удалось устранить повреждения, восстановить ровность трассы и улучшить сцепление шин с проезжей частью.

Как отмечают специалисты, выполненные работы повышают уровень безопасности движения и делают проезд комфортнее как для транзитного транспорта, так и для жителей Орехово-Зуева, где часть обновленного участка проходит непосредственно через территорию города.