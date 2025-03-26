Дорожное покрытие начнут обновлять в Пушкино в мае

В округе запланировано обновление дорожной инфраструктуры. До конца текущего года планируется провести ремонтные работы на 12 муниципальных автомобильных дорогах, расположенных на территории городского округа Пушкино.

Ремонтные работы затронут автомобильные дороги, расположенные в Пушкино, Ивантеевке, Зеленоградском и Софрине. Кроме того, в рамках программы обновления дорожной сети будет отремонтирована автомобильная дорога Луговая — Горенки.

К работам планируют приступить в мае этого года. Помимо муниципальных дорог, значительное внимание будет уделено ремонту региональных дорог, проходящих по территории округа. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в текущем году планируется отремонтировать 11 участков региональных дорог, расположенных в муниципалитете.