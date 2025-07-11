Дорожное покрытие на улице Ильича в Чехове обновят в сентябре

Участок протяженностью более километра от заезда в городскую взрослую поликлинику до парка Дворца культуры «Дружба» капитально отремонтируют в сентябре. Обновление дороги проходит в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы».

Сначала выкапывают траншеи, плотно заполняют их песком и ставят бордюрный камень. Потом рабочие преступят к удалению старого асфальта и укладке нового. На последнем этапе благоустройства обновят разметку и дорожные знаки, выровняют и засеют газоны на обочине.

Также ремонт проведут на улицах Первомайская, Весенняя, Дружбы, Мира, Ильича, Молодежная. Еще 14 участков сельских дорог в Шарапово, Пешково, Мелихово, Чепелево, Нижнем и Верхнем Пикалово, Венюково, Захарково. Отремонтируют и подъезды к землям для многодетных семей в селе Стремилово, деревнях Алферово и Сенино.

Все работы завершат в третьем квартале текущего года.