Дорожное покрытие на улице Фирсова в Серпухове обновят к октябрю

В этом году в Большом Серпухове запланирован значительный объем ремонтных и строительных работ, направленных на обеспечение безопасности и комфорта для водителей и пешеходов. Сейчас в активной стадии находится ремонт улицы Фирсова.

Здесь рабочие укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон — один из самых качественных видов покрытия. Помимо основной дороги, ведется обустройство парковочного пространства. В работах задействованы как рабочие, так и специализированная строительная техника, включая тракторы, экскаваторы и грузовые автомобили.

Благоприятные погодные условия позволяют проводить работы в соответствии с графиком. Завершение ремонта на улице Фирсова запланировано на 29 сентября.

Отметим, что в этом году в Большом Серпухове планируется отремонтировать 74 автомобильные дороги общей протяженностью 33 километра, построить шесть новых тротуаров общей протяженностью 3,5 километра, а также создать семь парковок. Все работы находятся под строгим контролем качества и сроков выполнения.

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