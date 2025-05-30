Дорожное покрытие на Ленинградском шоссе в Солнечногорске обновят в 2025 году

Федеральную трассу М-10 «Россия» капитально ремонтируют с 62-го по 72-й километр в Солнечногорске. Работы ведутся на участке от деревни Рекино-Кресты до Смирновка-2.

Специалисты проводят комплекс работ: снимают старый асфальт и укладывают новый, укрепляют обочины, устанавливают водоотводы, а также меняют поврежденное ограждение. Разметку нанесут термопластиком — этот материал обладает высокой износостойкостью, яркостью и светоотражающей способностью.

«Это один из самых загруженных отрезков дороги, и сейчас здесь идет масштабный ремонт по национальному проекту „Инфраструктура для жизни“. Для безопасности уже установлены временные дорожные знаки, скорость ограничена до 40 километров в час. Прошу всех участников движения быть внимательными», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ремонтные работы выполняет Федеральное казенное учреждение «Центравтомагистраль». Их завершение запланировано на четвертый квартал 2025 года.

В связи с временным снижением пропускной способности участка водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать увеличение времени в пути.

Ранее в Подмосковье был капитально отремонтирован 10-километровый участок Ленинградского шоссе с 83-го по 93-й километр.