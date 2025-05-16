Дорожное покрытие и тротуары обновят на Вокзальной улице в Орехово-Зуеве

В 2025 году в Орехово-Зуеве начнется масштабная реконструкция улицы Вокзальной и небольшой части привокзальной площади. Ранее эта территория принадлежала коммерческой организации, однако сейчас она возвращена в собственность муниципалитета.

Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы и, при благоприятных погодных условиях, планируется завершить их до 1 сентября.

«Необходимость наведения там порядка очевидна — это лицо города, и оно должно быть привлекательным. Проект реконструкции включает в себя ремонт дорожного покрытия, организацию тротуарной зоны, упорядочивание автомобильного движения», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Отметим, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. От Орехово-Зуевского округа участвуют семь общественных территорий, которые могут быть преобразованы к 2026 году.

Сейчас лидером голосования является парк культуры и отдыха города Орехово-Зуево.