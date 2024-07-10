Дорожное покрытие 7 дворов отремонтируют в Химках в июле

Дорожное покрытие начали обновлять во дворах Химок. Сейчас работы ведут на улицах Молодежная и Мичурина.

Ремонт дорог проходит по программе комплексного благоустройства дворов. На Молодежной улице во дворе дома № 68 фрезеруют старый асфальт и кладут новый. Всего заменят порядка трех тысяч квадратных метров асфальта, работы закончат до конца недели.

«Специалисты работают уже несколько дней. Полностью меняют покрытие. Это очень радует, потому что прошлый асфальт уже износился. Также рабочие расширили парковочную зону», — рассказала жительница дома Светлана Кокорева.

Вместе с тем во дворе дома № 29 на улице Мичурина специалисты расширяют дорогу, оборудуют подходы к подъездам и обновляют тротуары. До конца июля обновят девять тысяч квадратных метров асфальта.

«Всего в работе задействовано пять единиц техники и несколько десятков рабочих. Также будет заменен садовый и дорожный бордюр, обустроены детские площадки», — подчеркнул руководитель проекта Денис Кулаев.

Семь дворов в разных микрорайонах Химок модернизируют до конца месяца. За год в городском округе благоустроят 25 дворовых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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